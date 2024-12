Vučević: Ministarstvo finansija već radi na zakonu o olakšicama mladima za kupovinu stana

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da su olakšice mladima za kupovinu stana velika vest za mlade u Srbiji i da Ministarstvo finansija uveliko radi na donošenju zakona koji će to regulisati.

Ministarstvo finansija i Siniša Mali uveliko rade na tome. U pitanju su dani, rekao je Vučević gostujući na TV Prva. On je dodao da će zakonom o garantnoj, kreditnoj šemi biti obezbeđena budžetska podrška mladima do 35 godina da mogu što lakše, jednostavnije i jeftinije dođu do krova nad glavom. Prema njegovim rečima, učešće će biti ne kao što je sada 20 posto, nego jedan odsto, a prvih šest godina država će rasteretiti obavezu za stambeni kredit, da mladi imaju