Zelenski: Postoje dokazi da Rusija koristi vojnika iz Severne Koreje u Kurskoj oblasti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da već postoje prvi dokazi da je Rusija počela da koristi značajan broj vojnika iz Severne Koreje za operacije u Kurskoj oblasti.

Rusi su te vojnike uključili u operacije za sada samo u regionu Kurska , ali imamo informacije da bi oni mogli biti angažovani i na drugim delovima fronta. Već su primetni i gubici među ovim vojnicima, kazao je on u video obraćanju, prenela je agencija Ukrinform. Zelenski je rekao da je Moskva "maksimalno umešala drugu državu u rat u Ukrajini" i poručio da to predstavlja eskalaciju. - Putin je taj koji preduzima korake da proširi i prolongira ovaj rat. On udaljuje