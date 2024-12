U avionskoj nesreći u Južnoj Koreji poginulo 179 osoba, preživelo dvoje članova posade

U avionskoj nesreći na južnokorejskom aerodromu Muan, poginulo je 179 osoba, od 181, koliko ih je bilo u avionu, konačan je bilans koji je objavila vatrogasna služba.

Avion Džedžu era (Jeju Air) je pri sletanju otklizao s piste, udario u zid i zapalio se, javljaju mediji. Samo dve osobe su preživele, saopštila je Vatrogasna služba Južne Džele. Među poginulima u avionskoj nesreći su 84 muškarca i 85 žena, dok pol još 10 osoba nije poznat, navode vlasti. Footage of the Airplane crash in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/h4LXd9cghx — non aesthetic things (@PicturesFoIder) December 29, 2024 Dvoje preživelih su članovi