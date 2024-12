Vučić kao Tito: Uoči dolaska Vučića u Loznicu privedeni aktivisti „Ne damo Jadar“ (video)

Članovi udruženja "Ne damo Jadar" podelili su sinoć snimak na kome ih, kako kažu, policija privodi uoči današnjeposete predsednika Srbije Aleksandra Vučića ovom kraju.

„Verovatno se naš predsednik uplašio, pa nas sad trenutno vode u SUP u Loznicu“, rekao je jedan od članova „Ne damo Jadar“ Milan Pajić. On je kazao kako je sa njim šest osoba. „Dva auta, jedan auto napred, jedan iza. Sada ćemo da vidimo šta će se desiti. Imamo dobru pratnju, obezbeđenje. Nadam se da će nas zadržati malo tamo. Ali neće nas ništa sprečiti, sutra ćemo mi dočekati našeg predsednika. Za sad toliko, vidimo se“, rekao je raspoloženo on. U SUP-u se, sudeći