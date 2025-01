Novosadski studenti pozvali na novi protest u sredu

Novosadski studenti okupili su se ispred sudana skupu podrške V. P. iz Kule koji je juče priveden zbog napada suzavcem na keju, tokom akcije "Zastani Srbijo". Najavili su novi protest u sredu

U Novom Sadu, pre odavanja pošte za 29 poginulih u Novom Sadu, na Cetinju i u Arilju, došlo je do incidenta kada je vozač automobila BWM probao da se probije kroz masu studenata. Novosadski studenti akciju „Zastani Srbijo“ održali su na Varadinskom mostu. Na putu od kampusa do mosta došlo je do incidenta kada je jedan muškarac kolima pokušao da se zaleti u kolonu studenata, a potom izašao iz automobila i počeo da se raspravlja sa njima. Tokom koškanja, iz drugog