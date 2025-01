Sunčano i toplo, do 16 stepeni

Ujutro mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu Srbije magla.

U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u Banatu pojačan, južni. Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša od 8 u Negotinskoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne Srbije do 19 stepeni u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Sa povećanjem oblačnosti, uveče se lokalno očekuje slaba kratkotrajna kiša, a jače naoblačenje i zahlađenje s jakim, a na udare i olujnim