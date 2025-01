Ledeni dani sve Do jovanjdana! Ne kaže se džabe jovanjski mraz! Na ova 2 mesta u Srbiji izmereno -10! U samo tri grada nula, svi ostali u minusu

BEOGRAD - Na severu i u centralnoj Srbiji danas će biti pretežno sunčano ali hladno vreme, a u ostalim predelima oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru slab i umeren mraz. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna od nule do četiri. Zubato sunce U Beogradu će biti pretežno sunčano, ali hladno vreme. Najniža temperatura biće od minus šest do minus tri, a najviša dnevna oko jednog stepena. Na području Beograda, u pojedinim delovima Srema i južnog Banata magla uz smanjenu vidljivost od 200 do 500 m. Vreme narednih dana Do kraja druge