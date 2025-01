Vučić osudio dešavanja u Gradskoj kući u Novom Sadu: „Nasilje opozicije nedopustivo, u Srbiji će se na vlast dolaziti samo izborima“

Odbornici opozicije, pokrajinskim i republičkim poslanicima iz redova opozicije blokirali su Gradsku kuću u Novom Sadu.

Neodgovorni političari brutalno su pogazili zakone Srbije i ometali službena lica upadom u novosadsku Gradsku kuću, naveo je, između ostalog, Vučić u objavi na Instagramu. To nije skupština grada, to je mesto gde sedi gradonačelnik, a to nije niko od njih, dodao je Vučić. Kako je ocenio, takvo brutalno nasilje opozicionih političara je nešto što je nedopustivo. „Policija je reagovala izbacila ih iz Gradske kuće jer u Srbiji će se na vlast dolaziti samo izborima“,