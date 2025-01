Miketić: Beograđani, dođite hitno na Staro sajmište da odbranimo most

Aktivisti inicijative „Most ostaje" sprečavaju radnike da nastave rušenje SAtarog savskog mosta i pozivaju Beograđane da im se priključe

Predstavnik inicijative „ Most ostaje“ Đorđe Miketić apelovao je na Beograđane da hitno dođu na Staro sajmište i da zajednički odbrane Stari savski most od radnika koji su došli da ga ruše. „Dobro jutro. Dođite svi na most, lokacija Staro sajmište. Mi smo ovde sa pokvarenim automobilima, sprečavamo radnike da uđu“, rekao je između ostalog Miketić u objavi podeljenoj na društvenoj mreži X. POLJUBAC OD @MostOstaje DOĐITE SVI NA STARO SAJMIŠTE https://t.co/1I7B7v4Qxs