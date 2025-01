Američki ministar odbrane o avionskoj nesreći u Vašingotnu: "Ovo je rezultat problema sa visinom leta helikoptera"

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da je sudar putničkog aviona i vojnog helikoptera iznad Vašingtona rezultat greške u obuci, koju je helikopter obavljao u vreme nesreće, a da je ta greška uključivala "problem sa visinom" na kojoj se letelica vojske nalazila.

On je rekao da je helikopter sa tri člana posade učestvovao u ''rutinskoj godišnjoj obuci noćnih letova na standardnom koridoru za kontinuitet vladine misije, prenosi CNN. - Postojala je neka vrsta problema sa visinom koji smo odmah počeli da istražujemo na nivou Ministarstva odbrane i vojske - rekao je on. Istakao je da će vojska istražiti detalje. Do nesreće je došlo noćas kada se avion u kom su bile 64 osobe sudario sa vojnim helikopterom ''Black Hawk'' koji je