Vučević: Odluku o ostavci sam doneo sam

Premijer Srbije u ostavci Miloš Vučević izjavio je da je napad u Novom Sadu, kada su napadači na studentkinju izašli iz prostorija Srpske napredne stranke, „kap koja je prelila čašu“ u njegovoj odluci da podnese ostavku i da oseća objektivnu odgovornost.

Vučević je na TV B92 rekao da su prostorije stranke čiji je on predsednik „bile napadnute šablonima (za crtanje)“, da su aktivisti SNS-a hteli to da spreče, ali da je nedopustivo što su izvršili fizički napad. „Nadam se da će ta moja odluka da pomogne da se smire tenzije u društvu i da pokažemo da postoji odgovornost u politici“, rekao je Vučević. Dodao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio njegovu odluku, iako to „usložnjava političke okolnosti“ u