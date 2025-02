Bodrožić: NUNS izlazi iz Radne grupe za bezbednost novinara

“Mi izlazimo iz ove poslednje radne grupe u kojoj smo bili do danas, zbog potrebe novinara da se osećaju bezbedno, a to je stalna Radna grupa za bezbednost novinara", izjavio je predsednik NUNS-a Željko Bodrožić. Rekao je da je proteste u Novom Sadu doživeo kao “vrstu katarze. "Vidi se da smo dugo bili pod pritiskom, da su mnogi ljudi trpeli nepravdu i da je to sada iskuljalo. Trebalo je da se desi tragedija, da bi se mnogi ljudi trgnuli i da bi se mladost ove zemlje aktivirala i ušla u društvene procese",

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije tog grada pokrenulo istragu o korupciji u vezi sa rekonstrukcijom nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. “To jeste iznenađenje u zemlji u kojoj tužulaštvo radi po kontrolom vlasti. Ovo je logičan sled nakon tri meseca protesta. Bilo je za očekivati poslednjih dana da će se ovo pokrenuti, ali ne treba zaboraviti da je prošlo tri meseca“, rekao je za N1 Željko