Vremenska prognoza 4. februar 2025.

Sutra ujutru mraz, a mestimično i magla ili niska oblačnost, koja će se na istoku, jugoistoku i jugozapadu zadržati i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Ujutru će se teperatura spustiti i do -7, tokom dana od 4 stepena do 9 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 04.02.2025. Utorak: Ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje. U ovim oblastima magla i niska oblačnost zadržaće se i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -7 do 0 °S, a najviša od 4 do 9 °S. Upozorenje: Tmin <