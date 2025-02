Rhmz se hitno oglasio! Drastičan pad temperature, evo gde će biti i snega

RHMZ je na svom sajtu najavio vremensku prognozu do kraja dana i za naredne dane.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se danas popodne na svom sajtu o vremenskoj prognozi do kraja dana i za naredne dane. Prmea njihovoj najavi, do kraja dana očekuje se oblačno vreme sa mogućim snegom na planinama. "Do kraja dana u zapadnim, centralnim i južnim predelima pretežno oblačno, na planinama moguće provejavanje snega. Krajem dana postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima pretežno sunčano, povremeno umereno oblačno. Vetar slab do umeren,