Zima ne popušta: Magla, oblaci i malo sunca – kakvo nas vreme čeka narednih dana?

U jutarnjim satima u većem delu Srbije očekuje se niska oblačnost i ponegde magla, dok će severoistok zemlje i Negotinska krajina biti izuzetak, sa delimično vedrim vremenom.

Kako dan bude odmicao, postepeno razvedravanje će stići sa severoistoka. Na jugozapadu i jugu Srbije oblačnost će se zadržati duže, a mestimično će pasti i slaba kiša. U planinskim predelima mogući su i kraći periodi slabog snega. Vetar će biti slab do umeren, dok će na istoku Srbije i u planinskim krajevima povremeno duvati jak severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od -3 do 3 stepena, dok će maksimalna biti od 5 do 8 stepeni, na istoku