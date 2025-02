Detaljna prognoza do kraja sedmice: Dominiraće mraz, evo za koliko temperature padaju i da li nas očekuje sneg

Preporučujemo

Vreme u Srbiji se menja, ponovo nam stižu nešto niže temperature. U nastavku dana na severoistoku Srbije i u Beogradu biće vedro i to razvedravanje širiće se i ka ostatku zemlje. Na jugu i na zapadu i dalje će biti nešto više oblaka ponegde uz sasvim slabu kišu, a na planinama uz provejavanje slabog snega. Od sutra do petka u celoj Srbiji biće potpuno suvo, ujutu uz maglu i mraz, a tokom dana uz sunčano ali prohladno vreme. Jutarnja temperatura biće uglavnom -6 ° C