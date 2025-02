"To je nezaustavljiv proces": Vučević o ostavci, otkrio da li bi mogao ponovo da bude mandatar: "Da rasteretim dušebrižnike"

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je pitanje dana kada će njegova ostavka biti konstatovana u Narodnoj skupštini i istakao da je to ''nezaustavljiv proces'' i da su tu stvari jasne pravno i politički, kao i da nije opcija da on ponovo bude mandatar za sastav nove vlade.

Vučević je, komentarišući navode u pojedinim medijima o njegovoj ostavci, rekao da oko toga nema igre i da je on dovoljno ozbiljan i odgovoran čovek, te da je 29. januara izašao pred javnost Srbije i saopštio da podnosi neopozivu ostavku. - Taj proces je nezaustavljiv. A nakon toga do odluke da li ćemo dobiti novu vladu ili će se ići na izbore ja ću voditi vladu u tehničku mandatu. Tu su stvari vrlo jasne pravno i politički - rekao je Vučević za K1 televiziju. On