Ostavka Vučevića stigla u Skupštinu Srbije

Preporučujemo

U Skupštinu Srbije stigla je ostavka premijera Miloša Vučevića, potvrđeno je Tanjugu u parlamentu. Vučević je ranije danas izjavio da je pitanje dana kada će njegova ostavka biti konstatovana u Narodnoj skupštini i istakao da je to ''nezaustavljiv proces'' i da su tu stvari jasne pravno i politički, kao i da nije opcija da on ponovo bude mandatar za sastav nove vlade. On je rekao da o održavanju sednice Narodne skupštine na kojoj će biti konstatovana njegova