Ukrajinski mediji bruje "Putin lansirao raketu Orešnik na Kijev"

Proglašena je vazdušna uzbuna u svim ukrajinskim oblastima, sa upozorenjem na mogući udar Orešnika, javio je "The New Voice of Ukraine".

Rusija je prošle godine, 21. novembra ujutro, ispalila misterioznu novu hipersoničnu balističku raketu . Tri meseca kasnije, u četvrtak ujutro, 6. februara, Rusi su navodno lansirali još jedan Orešnik, kojem je meta, čini se, bio Kijev. Proglašena je vazdušna uzbuna u svim ukrajinskim oblastima, sa upozorenjem na mogući udar Orešnika, javio je "The New Voice of Ukraine". Oglasile su se sirene za vazdušnu uzbunu, stanovnici ukrajinskog glavnog grada sjurili su se u