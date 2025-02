Vučević: Skandalozno mešanje Picule u unutrašnja pitanja Srbije

Premijer u ostavci Miloš Vučević izjavio je ​da je mešanje u unutrašnja pitanje Srbije izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule skandalozno, posebno njegov javni poziv studentima da treba da izađu sa političkim zahtevima.

Vučević je istakao da su mladi u Srbiji mudri i da vole svoju otadžbinu, te da će odbiti one koji bi da je gaze i rastaču. "Dešava se sve ono na šta smo upozoravali da će se desiti, od pokušaja da protest studenata preuzmu Đilasi, Marinike, Jovanovići i razni Proglasi i vojvođanski autonomaši, do toga da im 'komanduju' osvedočeni srbomrzci poput izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule", naveo je Vučević u saopštenju. On je podsetio da je Picula