Vučić: Spremam se da do Vidovdana napišem knjigu kako sam pobedio obojenu revoluciju u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se sprema da do Vidovdana, 28. juna, napiše knjigu „kako je pobedio obojenu revoluciju u Srbiji“. „Sad se spremam da do Vidovdana napišem knjigu kako sam pobedio obojenu revoluciju u Srbiji, jer revolucije u Srbiji neće biti“, rekao je Vučić na skupu u Sportskom centru „Jezero“ u Kikindi, u kom je bio okačen veliki transparent „Vojvodina je Srbija“. Prema njegovim rečima, u Srbiji će samo narod da se pita „i to