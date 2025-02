Vremenska prognoza za nedelju 9. februar: Ujutru mraz, a dan sunčan, ali vetrovit

Vremenska prognoza za nedelju 9. februar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 9. februar 2025. godine, tokom dana biće pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, ali se padavine ne očekuju. Ostajemo i dalje pod uticajem hladnog vazduha sa severoistoka Evrope. Jutarnja temperatura od -9 do -1 stepen, a najviša dnevna od 3 do 9. U Beogradu ujutru mraz, dan sunčan ali vetrovit. Temperatura do 5 stepeni, ipak zbog košave subjektivni osećaj biće tek 2 stepena. U Podunavlju i Pomoravlju vetrovito biće