Ledena nedelja pred nama, oglasio se RHMZ: Temperature do -10, a spominje se i sneg u nekim delovima zemlje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem. Najavljuju da će početkom sledeće sedmice ujutru biti slab i umeren mraz, dok će dnevna temperatura biti u granicama proseka. U drugoj polovini sledeće sedmice povremeno će biti kiše, uz slabljenje jutarnjih mrazeva.

"Sutra (10.02.) ujutru slab i umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab promenljiv, u košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od -10 do -3 °S, a najviša od 4 do 9 °S. U utorak (11.02.) iznad većeg dela pretežno sunčano, a na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije pretežno oblačno, na planinama ponegde sa slabim snegom. Zatim umereno do potpuno oblačno uz slabljenje jutarnjih mrazeva. U sredu