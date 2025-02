Evo kakvo nas vreme očekuje sutra: Bližimo se danima kad će stići kiša

Preporučujemo

U Srbiji sutra ujutru slab i umeren, lokalno i jak mraz, tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab promenljiv, u košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od -10 do -3 stepena, a najviša od 4 do 9 stepeni. U Beogradu, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od -6 do -3 stepena, a najviša