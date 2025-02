U Srbiji sutra sunčano, maksimalna dnevna temperatura devet stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura do devet stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se očekuje slab i umeren, lokalno i jak mraz. Duvaće slab promenljiv vetar, u košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 10 do minus tri, a najviša od četiri do devet stepeni. U Beogradu će ujutru biti mraz, tokom dana sunčano vreme. Najniža temperatura biće od minus šest do minus tri, a najviša oko sedam stepeni. U utorak iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, a na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije pretežno oblačno, na