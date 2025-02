Novosadski studenti od sutra trče štafetu do Beograda, u sredu kreću i biciklisti

tudenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu saopštili su večeras da će se pridružiti protestu u Kragujevcu 15. februara, a da će pre toga organizovati štafetno trčanje do Beograda. „Naš plan je da sutra od 11.52 do 12.07 sati ispred železničke stanice u našem gradu odamo poštu žrtvama, nakon čega će otpočeti trčanje štafete do Beograda“, naveli su u saopštenju za javnost. Dodali su da se 14 novosadskih fakulteta i viših škola podelilo na 13 deonica, koje će