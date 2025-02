Da li je Savski nasip bezbedan od bušenja: Vlast tvrdila da su sve dozvole legalne, sud ih poništio

Stanari novobeogradskih blokova uspeli su, bar za sada, da se izbore s pretnjom zbog koje su više puta protestovali.

Upravni sud poništio je dozvolu za kopanje Savskog nasipa koje je planirala gradska vlast. Da li je to garant i da kopanja neće biti? U režiji gradske vlasti počeli Savski nasip su da buše 2023, i to na tri različita mesta. Bilo je to jasan signal da je nasip ponovo ugrožen. Još u martu 2023. godine građani su govorili da na Savskom nasipu danima brane „jako veliko ugrožavanje bezbednosti“. „Počeli su radovi pre dozvole, da ne govorimo o tome kako je dozvola izdata