Sutra kiša u Novom Sadu, vikend tmuran, a ledeno i početkom sledeće nedelje

Petak će u Novom Sadu biti tmuran i kišovit.

Minimalna temperatura biće 2, a maksimalna dnevna 9 stepeni. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, postepeno u skretanju na umeren severni i severozapadni. U subotu tmurno, ali suvo. Temperatura od 0 do 4 stepena. I nedelja tmurna i suva, uz temperaturu od -3 do 3 stepena. Hladno vreme i početkom sledeće sedmice. U ponedeljak promenljivo oblačno i suvo, uz povremene sunčane intervale. Temperatura od -5 do 3 stepena. Utorak malo sunčaniji, ali i hladniji,