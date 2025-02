Tramp: Otvoren sam za sastanak sa Kinom i Rusijom o smanjenju potrošnje na odbranu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je otvoren za trilateralni sastanak sa kineskim i ruskim predsednikom Si Đinpingom i Vladimirom Putinom o izdacima za odbranu, sugerišući da bi te zemlje mogle kolektivno da ih prepolove.

- U nekom trenutku, kada se stvari slegnu, sastaću se sa Kinom, i sastaću se sa Rusijom posebno sa njima dvema. Želim da im poručim, 'Hajde da prepolovimo naš vojni budžet.' I to možemo da uradimo. Mislim da ćemo to moći - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi CNN. On je nagovestio da bi želeo da sazove sastanak kada se sukob na Bliskom istoku deeskalira. - Kada se stvari smire, za šta se nadam da će biti u ne tako dalekoj budućnosti, prvo želim da