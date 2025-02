Specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu: Nemoguće vratiti sve teritorije

VAŠINGTON - Specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu i Rusiju Kit Kelog ocenio je danas da je trenutno nemoguće vratiti sve teritorije Ukrajine na granice iz 2014. godine, pa ih treba ustupiti, ali ne i zvanično priznati da pripadaju Rusiji. "Nećemo se vraćati na granice iz 2014... pre nego što su Rusi napali Krim.

Ovo je razumljivo. Tako da mislim da treba da imamo dogovor o potencijalnom gubitku teritorije. Ali slušajte, ne morate to da priznate", rekao je Kelog u intervjuu za Foks njuz. On je naveo primer baltičkih zemalja čije članstvo u Sovjetskom Savezu nikada nisu priznale Sjedinjene Američke Države. "Rekli smo da su oni jednostavno pod sovjetskom vlašću. I mislim da to verovatno možete posmatrati dugoročno, ali to je deo pregovora", rekao je Kelog. On je ukazao na