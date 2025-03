Prosvetni radnici u štafetnom maršu iz Beograda i Niša – cilj Sloboda Čačak; učenici Pete beogradske i dalje u blokadi

BEOGRAD - "Korakom do slobode" akcija je nastavnika u štrajku koju je organizovalo neformalno udruženje prosvetnih radnika Udružena prosveta Srbije. Nastavnici su peške krenuli iz Beograda do Čačka i njihov maraton će trajati od 3. do 6. marta. Učenici Pete beogradske gimnazije nastavljaju blokadu do daljnjeg. Doček studenata koji su iz Novog Sada šetali, odnosno išli biciklima ka Nišu organizovan je ispred Rektorata.

Petnaestominutna tišina i blokada raskrsnice kod Gimnazije u Čačku I danas su Čačani u 11:52 odali poštu nastradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu tišinom i blokadom raskrsnice kod Gimnazije i čačanske crkve. Studenti u blokadi najavili su da će nakon petnaestominutnog ćutanja biti održan plenum Petnaest minuta tišine u Šapcu Na petnaest minuta zastali su i Šapčani. Na raskrsnici kod biblioteke, studenti, maturani, prosvetni radnici i građani, odali su poštu