Tramp ponovo u trci za Nobela: Hoće li ovaj put biti izabran?

Republikanski kongresmen Darel Isa saopštio je da će predložiti predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

“Danas ću nominovati Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir. Niko to ne zaslužuje više”, naveo je kongresmen na platformi Iks. On nije precizirao zašto je nominovao predsednika SAD za ovu nagradu, ali je u naknadnom saopštenju, Isin portparol ukazao na Trampove mirovne napore na Bliskom istoku, prenosi “The Hill”. – Kongresmen Isa je nedavno predvodio Kongresnu delegaciju u četiri bliskoistočne zemlje – on je iz prve ruke i od nekoliko šefova država primetio da