Prolećni vikend, pa iznenadni preokret: U utorak nam stižu obilne padavine i zahlađenje

Prvi dani marta doneli su nam vedro i sunčano vreme, međutim narednih dana stiže postepena promena vremena.

Polje visokog vazdušnog pritiska koje nam je prethodnih dana donelo potpuno vedro i mirno vreme premešta se dalje ka istoku, što će omogućiti da oblaci koji su se formirali iznad Mediterana stignu i do naše zemlje, rekla je meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. Iako ćemo danas i sutra biti pod uticajem oblačnosti vreme ostaje suvo sve do utorka za kada se prognoziraju nešto obilnije padavine. Do tada vreme ostaje veoma toplo, ali pretežno oblačno uz