Do 11. marta prolećno vreme i 20 stepeni, a onda nagli obrt: Čubrilo objavio ima li izgleda za sneg u martu

Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, uz češću pojavu padavina od sredine marta.

Meteorolog amater Marko Čurilo najavljuje da nas do 11. marta očekuje se suvo i relativno toplo vreme, zatim sledi period nestabilnog, ali i dalje relativno toplog vremena. Prolazno zahlađenje moguće je oko 15. marta. kada je moguć duži period češće pojave padavina. "Do ponedeljka sunčano ili malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo uz južni vetar koji će od nedelje polako jačati. Noći sveže uz retku pojavu slabog mraza, a tokom dana toplo za ovaj deo godine