Vremenska prognoza 9. mart 2025.

Do sredine meseca temperatura oko 20 stepeni. Od utorka uslovi za kišu i pljuskove. Narednih 48 sati biće pretežno vedro, Balkan će i dalje biti najtopliji deo Evrope. Ujutru temperatura od -4 do 8 stepeni, najhladnije na istoku zemlje. Najviša dnevna do 24. U Beogradu sunčan dan i najviše 22 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 09.03.2025. Nedelja: Ujutro hladno, naročito van košavskog područja, gde se mestimično očekuje slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo, ponegde uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od -4 u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije do 8 u Beogradu. Najviša temperatura od