(Mapa) stižu nam saharski pesak i žuta kiša! Meteorolog najavljuje i superćelijske oluje: "Imaćemo mnogo zanimljivih, ali štetnih pojava!"

Toplotna kupola nadviće se na Srbiju, imaćemo temperature do 22 stepena, a sa oblacima koji nam stižu od utorka, dolazi nam i pesak iz Sahare. Meteorolog Ivan Ristić najavljuje prijatnu temperaturu narednih dana, a zatim dolazak kiša i pad temperature.

Toplotna kupola iliti topla vazdušna masa, koja u kombinaciji sa visokim vazdušnim pritiskom predstavlja termobarički greben, sistem u polju pritiska koji onemogućava prodor atlantskog vazduha na kopno što je karakteristično za proleće, stacioniraće se iznad našeg regiona. - Toplotna kupola, to je topao vazduh koji zahvata veći deo atmosfere i veliki problem je kad se on stacionira, kad uđe u naš region, njega je teško skloniti i on može da stoji preko leta po