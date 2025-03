(Video) Saša Matić na koncertu u Areni zapevao veliki hit koji je komponovao Saša Popović: "Bio je veliki čovek i muzičar"

Saša Matić večeras, 8. marta održao je koncert u Beogradskoj areni, a pred izlazak na scenu prisetio se Saše Popovića, koji je sahranjen 6. marta.

Osim toga on je u toku koncerta otpevao pesmu "Brojanica", koju je napisao upravo Saša i tako mu odao počast. "Saša nas je pre tačno 7 dana napustio. On je bio jedan veliki čovek, koji je zaslužan što sam ja večeras ovde sa vama. Bio je muzičar i kompozitor i komponovao je velike pesme, ja sam odabrao dve" - rekao je Saša, pa zapevao "Brojanicu", koju u originalu peva Ana Bekuta. - To je davno bilo, pevao sam u klubu na Banovom brdu. Mene je Boba sa svima njima