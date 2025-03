Studenti koji žele da uče osvetlili Pionirski park i skandirali "Kosovo je srce Srbije"

Studenti koji žele da uče i koji su od četvrtka u Pionirskom parku večeras su mobilnim telefonima i baterijama na nekoliko minuta osvetlili park, uz skandiranje "Kosovo je srce Srbije".

Studenti koji žele da uče najavili su da će tu ostati dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Oni traže početak nastave na fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama do 10. marta, odnosno najkasnije do 17. marta. View this post on Instagram A post shared by Studenti koji žele da uče (@studenti.koji.zele.da.uce) Ostali njihovi zahtevi odnose se na moratorijum na studentske kredite, smanjenje uslova za upis na budžet, povećanje broja ispitnih rokova, pomeranje