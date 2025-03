Studenti počeli akciju „Student u svakom selu“: Razgovaraće sa ljudima širom Srbije, stigla podrška i od mame momka koji je poginuo u padu nadstrešnice

Studenti koji blokiraju fakultete u Beogradu odnedavno su započeli akciju "Student u svakom selu" u okviru koje će na štandovima razgovarati sa građanima širom Srbije.

Student ETF Stefan kaže da su im građani ostavljali brojne poruke, piše N1. „Većinski su poruke podrške, ali neke su i kritike. Apsolutno su spremni da razgovaraju, čak smo se iznenadili, nismo ni najavili akciju, niti su ljudi znali. I ljudi koji nas ne podržavaju su pričali sa nama“, kaže on. Ističe da su zadovoljno odzivom. „Mi i jesmo tu da čujemo neka njihova mišljenja i kritike i u odnosu na to da razmotrimo sledeće akcije“, kaže i dodaje da će do protesta