„Ukrajina možda neće preživeti rat“: Tramp ponovo osuo paljbu po Zelenskom, spomenuo i Rusiju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da postoji mogućnost da Ukrajina ''ne preživi'' rat protiv Rusije čak i u slučaju da Sjedinjene Američke Države (SAD) nastave da Kijevu pružaju pomoć u ratu.

Tramp je u intervjuu za Foks njuz rekao da SAD imaju “određenih slabosti“ kad je reč o Rusiji. “Dvoje je potrebno za to. Vidite, to (rat) nije trebalo da se dogodi. A sad smo zaglavljeni u ovom neredu“, rekao je Tramp, prenosi Index.hr. 🇺🇸🇺🇦- Fox’s Maria Bartiromo: ‘Are you comfortable with fact that you walked away and Ukraine may not survive?’ Trump: Well, it may not survive anyway pic.twitter.com/58cS42QWr8 — IL Libanese (@Dal_Libano) March 9, 2025 Dodao je da