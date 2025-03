Vučić: Naša namera je da nasilje izbegnemo gotovo po svaku cenu

On je u objavi na društvenoj mreži Instagram naveo da je "namera" vlasti da izbegne nasilje "gotovo po svaku cenu".

"Pozivam sve aktere na političkoj sceni, one koji to stvarno jesu i one koji se prave da nisu, da ne zaustavljaju kretanja drugih ljudi, da ne izazivaju talačke krize tako što će nekog sprečavati da radi, da ne napadaju policiju kao što su sinoć brutalno ispred zgrade RTS napali policajce koji nikog nisu dirali, već da se ponašaju civilizovano i u skladu sa zakonom, a policija i svi nadležni državni organi se tako ponašaju", naveo je Vučić.

Dodao je da "dobro zna planove političkih protivnika iz stranaka koje su vladale Srbijom" da studentski protest najavljen za subotu, 15. mart u Beogradu, "iskoriste da se vrate na vlast".

"Još jednom ih pozivam da ne pribegavaju nasilju jer to što će reći da sam ja izazvao nasilje neće promeniti činjenice ni na koji način. Niti sam ja zaustavio da mogu da dobiju sa strane hranu i vodu u beogradskom RTS, niti sam zaustavio dotok gasa u RTV, niti sam udario bilo kog žandarma, pripadnika Policijske brigade, bilo kog studenta niti bilo šta slično. To organizuju oni koji nemaju Srbiji šta da ponude, a mi ćemo da ponudimo mir i budućnost", kazao je Vučić.