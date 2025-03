Patrijarh Porfirije uputio važnu poruku: Apelujem na institucije i učesnike skupa da sutrašnji dan prođe u miru

Patrijarh srpski Porfirije pozvao je večeras sve učesnike sutrašnjeg skupa i „a još više državne isntitucije“ da „svi učine sve“ kako ne bi bilo ispoljavanja agresije i nasilja i naglasio kako se „moli Bogu da čuva svu našu mladost, bez obzira kom uzrastu pripada“, piše FoNet. „Najpre se obraćam onima u koje najviše imam poverenje među nama – a to jesu mladi – da oni učine sve kao što su učinili do sada, da učine koliko do njih stoji da se izbegne svaka vrsta