Dodik: Ključno uvesti zakon da BiH ne može ništa da primeni bez odobrenja skupštine RS

BANJALUKA - Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je večras da je ključno uvesti zakon prema kojem BiH neće ništa moći da primeni dok to ne odobri Narodna skupština RS, govoreći o Nacrtu novog ustava RS. ''Oslobodili smo tekst od amandama stranaca. To je slobodarski dokument'', rekao je Dodik, ističući da želi da se oko pojedinosti novog ustava dogovori sa predstavnicima Bošnjaka i Hrvata. On je rekao da je Nacrt novog ustava u skladu s Dejtonskim