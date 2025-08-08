Policija pronašla džip koji se dovodi u vezu sa planom za likvidaciju Marka Ljubiše Kana: Identitet napadača poznat policiji

Nova pre 35 minuta  |  Autor: Nova.rs
Policija pronašla džip koji se dovodi u vezu sa planom za likvidaciju Marka Ljubiše Kana: Identitet napadača poznat policiji…

Pripadnik budvanskog ogranka škaljarskog klana Marko Ljubiša Kan ranjen je juče na bazenu hotela u Pržnu, kada je na njega ispaljeno više hitaca.

Policija je nedavno pronašla džip u blizini plaže Crvena glavica, a upravo taj automobil dovodi se u vezu sa kriminalnim planom za sada nepoznate osobe koja je imala zadatak da likvidira Ljubišu. Ljubiša je prevezen u risansku bolnicu gde mu je ukazana lekarska pomoć. Prema prvim informacijama, na njega je iz neposredne blizine pucao muškarac čiji je identitet, kako nam je nezvanično saopšteno, poznat istražiteljima. Ljubišu je metak okrznuo i nije zadobio povrede
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Napadač na kana bio gost hotela Pratio kretanje i navike svoje mete, ali je napravio grešku, pa je identifikovan

Napadač na kana bio gost hotela Pratio kretanje i navike svoje mete, ali je napravio grešku, pa je identifikovan

Alo pre 35 minuta
Decenija nasilja, hapšenja i likvidacija: Šta znači ranjavanje još jednog člana Škaljarskog klana?

Decenija nasilja, hapšenja i likvidacija: Šta znači ranjavanje još jednog člana Škaljarskog klana?

Insajder pre 50 minuta
Policija zna ko je pucao u glavu Marku Ljubiši Kanu? Nađen sumnjivi džip, upozorili ga da je u opasnosti!

Policija zna ko je pucao u glavu Marku Ljubiši Kanu? Nađen sumnjivi džip, upozorili ga da je u opasnosti!

Telegraf pre 50 minuta
Pronađen džip koji se dovodi u vezu sa planom ubistva! Policija upozorila Kana da mu je život u opasnosti, on ih ignorisao…

Pronađen džip koji se dovodi u vezu sa planom ubistva! Policija upozorila Kana da mu je život u opasnosti, on ih ignorisao: Metak mu okrznuo glavu, ispaljeno više hitaca

Blic pre 1 sat
Uznemirujuće fotografije upucanog Marka Ljubiše Kana: Nepomično leži sa ranom na glavi, peškir pun krvi

Uznemirujuće fotografije upucanog Marka Ljubiše Kana: Nepomično leži sa ranom na glavi, peškir pun krvi

Mondo pre 1 sat
Krv svuda po peškiru, sa ranom u glavi leži pored bazena! Ekskluzivne fotografije nastale odmah nakon što je upucan Marko…

Krv svuda po peškiru, sa ranom u glavi leži pored bazena! Ekskluzivne fotografije nastale odmah nakon što je upucan Marko Ljubiša Kan: Scene haosa u Budvi

Kurir pre 1 sat
Policija zna ko je pucao kanu u glavu: Potraga za plaćenikom u toku, nađen sumnjivi džip! Škaljarac bio upozoren da je u…

Policija zna ko je pucao kanu u glavu: Potraga za plaćenikom u toku, nađen sumnjivi džip! Škaljarac bio upozoren da je u opasnosti

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

Policija pronašla džip koji se dovodi u vezu sa planom za likvidaciju Marka Ljubiše Kana: Identitet napadača poznat policiji…

Policija pronašla džip koji se dovodi u vezu sa planom za likvidaciju Marka Ljubiše Kana: Identitet napadača poznat policiji

Nova pre 35 minuta
"Ranko je bio opsednut Nedeljkom": Zabavljali se posle rata, 20 godina nije mogao da je preboli, sada ju je ubio zajedno sa…

"Ranko je bio opsednut Nedeljkom": Zabavljali se posle rata, 20 godina nije mogao da je preboli, sada ju je ubio zajedno sa mužem: Komšije otkrile detalje jezivog zločina (foto)

Blic pre 6 minuta
Državljanka Severne Makedonije udavila se na Halkidikiju

Državljanka Severne Makedonije udavila se na Halkidikiju

N1 Info pre 51 minuta
"Ranko Nije loš, ali je bio opsednut Nedeljkom": Zabavljali se posle rata, sada ju je ubio kada je došla iz Nemačke! Komšije…

"Ranko Nije loš, ali je bio opsednut Nedeljkom": Zabavljali se posle rata, sada ju je ubio kada je došla iz Nemačke! Komšije otkrile detalje

Kurir pre 40 minuta
Majka papreno platila Apartman, a dete joj se probudilo sa ujedima "Ima 30 uboda po telu! Mislili smo da su komarci, ali su u…

Majka papreno platila Apartman, a dete joj se probudilo sa ujedima "Ima 30 uboda po telu! Mislili smo da su komarci, ali su u apoteci rekli..."

Kurir pre 50 minuta