Policija pronašla džip koji se dovodi u vezu sa planom za likvidaciju Marka Ljubiše Kana: Identitet napadača poznat policiji…

Pripadnik budvanskog ogranka škaljarskog klana Marko Ljubiša Kan ranjen je juče na bazenu hotela u Pržnu, kada je na njega ispaljeno više hitaca.

Policija je nedavno pronašla džip u blizini plaže Crvena glavica, a upravo taj automobil dovodi se u vezu sa kriminalnim planom za sada nepoznate osobe koja je imala zadatak da likvidira Ljubišu. Ljubiša je prevezen u risansku bolnicu gde mu je ukazana lekarska pomoć. Prema prvim informacijama, na njega je iz neposredne blizine pucao muškarac čiji je identitet, kako nam je nezvanično saopšteno, poznat istražiteljima. Ljubišu je metak okrznuo i nije zadobio povrede