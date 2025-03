(Mapa) stižu pljuskovi i olujni vetar! Oglasio se RHMZ sa najnovijim upozorenjem: U dva dela Srbije popaljeni alarmi zbog opasne pojave

Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne uglavnom suvo, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi RHMZ, vetar će biti umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 14 do 21 stepen. Do kraja meseca biće umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima, češćim od srede (26.03.), a u ponedelјak (24.03) će biti i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i u planinskim