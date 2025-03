Vreme promenljivo – i oblaci i sunce i kiša

Oblačno vreme uz kišu, vetar i sunčane intervale u Srbiji.

Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Svežije vreme očekuje se od srede. Pre podne i sredinom dana pretežno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i donjem Podunavlju povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni. U Beogradu uglavnom suvo i vetrovito, s temperaturom do 20 stepeni. Oblačno