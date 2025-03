Vremenska prognoza za 23. mart: Kiša i olujni udari stižu u Srbiju, na snazi upozorenje

Vremenska prognoza za nedelju 23. mart 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 23. mart 2025. godine, pre podne i sredinom dana pretežno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i donjem Podunavlju povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 11 °S, a najviša od 15 do 20 °S. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 85%. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno, na severu