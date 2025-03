Most slobode srušen, a taksi ostao na njemu: Ovu fotografiju bombardovanja javnost je retko viđala, a od nje zastaje dah: "Popeo sam se na krov i čekao prve zrake sunca" (foto)

Pre tačno 26 godina, 24. mart i narednih 77 dana obeležile su sirene za vazdušnu opasnost, bombe i borba za goli život. Fotografije koje svedoče strahotama NATO bombardovanja 1999. godine iznova izazovu jezu i sete na jedan od najtežih perioda - kada su mnoge porodice tragično ugašene, a infrastruktura širom Srbije uništena. Jedne prolećne noći srušen je i Most slobode u Novom Sadu, a jutro nakon toga nastala je slika od koje zastaje dah.

Jutro nakon što je Most slobode bombardovan deo konstrukcije je u vodi, a na delu koji je ostao da visi taksi vozilo. Ovaj prizor, poput onih na filmu, "uhvaćen" je objektivom tadašnjeg fotografa Tanjuga Darka Domazeta, a i danas ga se vividno seća. - S obzirom na to da je Most slobode srušen po mraku, popeo sam se na krov zgrade u Strumičkoj ulici, jer mi u njoj živi kolega i čekao prve zrake sunca kako bih što pre napravio fotografiju - prisetio se Darko Domazet