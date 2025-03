Kos: Osećam odgovornost prema Srbiji, želimo da se reforme što pre sprovedu

Beta pre 4 sati

Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je da oseća odgovornost prema državi Srbiji koju treba vratiti na evropski put.

Rekla je takođe da je na sastanku sa predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazila direktan protest zbog optužbi na račun nevladinih organizacija u toj zemlji.

"Osećam odgovornost prema državi kandidatkinji - Srbiji, da je ponovo vratimo na evropski put, na kojem poslednjih nekoliko meseci stagnira. Uvek ću se zalagati da razgovaramo sa političarima, sa onim ljudima koji mogu nešto da učine. Recite mi sa kim u ovom trenutku možemo razgovarati u Srbiji kako bi se došlo do reformi, svega onoga što načelno traže demonstranti, studenti i opozicija. To je bila moja tema razgovora sa predsednikom Vučićem", rekla je Kos u danas objavljenom intervjuu slovenačkog portala N1.

Kos i Vučić sastali su se 19. marta u Briselu, nakon čega je usledila njena objava na Iks nalogu, u kojoj je sastanak sa predsednikom Srbije ocenila kao "konstruktivan".

Usledile su kritike od strane političara u Sloveniji, pa je tako bivši evroparlamentarac Klemen Grošelj istakao da je ta objava "sramota za Sloveniju", dok su na jasnu osudu režima u Srbiji pozvali i predstavnici slovenačkih nevladinih organizacija.

Kos je dodala da tu objavu nije napisala ona, već njen tim.

"To je timski rad, u mom kabinetu je 16 ljudi. Potpuno razumem da ljudi nisu saglasni sa objavom, samo molim za razumevanje da moj rad ne ocenjujete na osnovu 280 znakova", rekla je ona.

Komesarka za proširenje EU istakla je da Srbija mora da učini mnogo koraka napred pre nego što se pregovori uopšte nastave.

"Recimo: vrlo važni zakoni sa područja medija, izborno zakonodavstvo i još mnogo toga drugoga. I naravno po mom mišljenju i nekorektno ponašanje srpske vlade prema predstavnicima nevladinih organizacija ili generalno prema NVO. Moj zadatak je da na tome radim i na tome sam radila u razgovoru sa predsednikom Vučićem. Da se stvarno pobrinemo da Srbija izvede te reforme, koje su nužne za to da bismo mogli nastaviti pregovore, koji stoje već neko vreme", ocenila je ona.

Kos je istakla da je kao deo Evropske komisije dobro "pripremila teren" za nedavni razgovor predsednice EK Ursule fon der Lajen i predsednika Srbije, koji je u javnosti u toj zemlji bolje prihvaćen zbog otvaranja niza pitanja, poput izbornog zakonodavstva i borbe protiv korupcije.

"To je timski rad EK, uloge su podeljene. Uvek sam i uvek ću zagovarati sve što je nabrojano. Kada sam pre rekla da zahtevamo od Srbije reforme, o kojima je u utorak govorila predsednica EK - sada imamo i uveravanja srpskog predsednika da će te reforme ispuniti. Moj zadatak je da kontrolišem da li će se to zaista dogoditi, jer bez tih reformi Srbija na evropskom putu neće moći da napreduje", rekla je ona.

Kos je ocenila da ono što od vlasti u Srbiji traže studenti, zahteva i sama Evropska komisija.

"Proces pregovaranja nije jednostavan, Srbija je kandidat još od 2012. godine. U međuvremenu je bilo mnogo zastoja, upravo zato što reforme nisu jednostavne, ili ih u određenom periodu države ne sprovode", rekla je Kos i dodala da je zadatak EK da podstiče i ponekad vrši pritisak na vlade kako bi reforme bile izvedene.

"Govorimo o reformi izbornog sistema, koja je nužna, čak i učesnici protesta kažu da je Srbiji to potrebno. Zahtev je i uspostavljanje regulatora elektronskih medija i dva medijska zakona, ali pre svega govorimo o tome da Vlada Srbije mora da poštuje vladavinu prava, ljudska prava, slobodu medija i tako dalje. To su te reforme koje Srbija mora da uradi. Bez toga neće moći ići napred na evropskom putu. Nijedna država, ni Srbija ni bilo koja druga, koja ne poštuje slobodu medija, slobodu okupljanja, koja ne poštuje nevladine organizacije... ne može postati članica EU", kazala je ona.

Kos je rekla da u poslednje vreme ima kontakte sa nevladinim organizacijama iz Srbije, kao i da je razgovore sa nekima objavila, dok neke nije zbog ugroženosti koju osećaju njihovi predstavnici u Srbiji.

"Protestovala sam kod predsednika Vučića zbog nasilja i zastrašivanja nevladinih organizacija. Kako to mogu da učinim drugačije osim da se sretnem sa njim i to mu otvoreno kažem. I znate, svi oni koji me kritikuju jer sam se sastala sa Vučićem, sa druge strane od Evropske komisije zahtevaju da razgovara sa Putinom (predsednik Rusije)", ocenila je ona.

Kos je zatim istakla da je predsedniku Srbije izrazila protest i zbog događaja u toj zemlji, u kojoj četiri meseca traju studentske blokade.

"Da, direktno. Baš kao što sam rekla. Nije se radilo o sastanku u četiri oka, bili su prisutni i moji i njegovi saradnici. Izrazila sam protest njemu zbog optužbi da Evropska unija finansira nevladine organizacije, koje žele da sruše njega i srpsku vladu. Naravno da ih finansira EU i ponosna sam na to. Finansiramo nevladine organizacije u Srbiji koje su uključene u proces pregovaranja. Naime, jedan od uslova da država napreduje u pregovorima je i taj da za mišljenje pita nevladine organizacije. A budući da neke od njih bez našeg novca to ne bi mogle povećali smo novac za njih u poslednje dve godine", dodala je ona.

Na pitanje do kada Srbija mora da izvede potrebne reforme, Kos je rekla da se to očekuje veoma brzo.

"To mora da se dogodi veoma brzo, jer bi Srbija želela da još u prvoj polovini godine, u vreme poljskog predsedavanja, otvori Klaster 3, što znači da se to mora dogoditi u roku od tri do četiri nedelje. Prva sam, koja će paziti na to šta se dešava", istakla je Kos.

Ona je rekla da je tokom razgovora sa Vučićem tema bila i politička situacija u zemlji, u kojoj se još uvek ne zna da li će biti novih izbora ili će biti izabrana nova vlada.

"EK u ovoj fazi od Srbije zahteva promenu izbornog zakonodavstva na način da se izbori mogu održati na pošten način. To je pritisak. Znate, ti pregovori stvarno nisu jednostavni, sa Srbijom pregovaramo već 11 godina. Kada se radi o reformama na području ekonomskog razvoja ili privrede, to je možda lakše. Ali kada se radi o ključnim stvarima, mi ih nazivamo 'fundamentals', to su ljudska prava, vladavina prava, borba protiv korupcije i protiv organizovanog kriminala, pri tome smo veoma pažljivi", kazala je ona.

Kos je ponovila da nijedna država, uključujući Srbiju, neće postati članica EU bez poštovanja medijskih sloboda, nevladinih organizacija i ljudskih prava.

Rekla je da se divi izuzetnoj energiji demonstranata.

"Zahteve demonstranata, studenata i svih ostalih može da ostvari samo srpski narod na način da izabere svog predsednika i svoju vladu. EU ne postavlja predsednike vlada i država. Dalja sudbina Srbije je dakle u rukama srpskog naroda", ocenila je ona.

Kos je rekla da je bezbednosna situacija tokom protesta u nekoliko navrata bila napeta, uz zahvalnost srpskim studentima koji su postupali veoma mudro tokom skupa 15. marta u Beogradu.

"Nadam se da će sada istrage, uključujući i onu na Evropskom sudu za ljudska prava, pokazati šta se zapravo dogodilo. Jer slušamo veoma različite informacije i ja ih imam iz prve ruke od nevladinih organizacija, koje su me obaveštavale šta se tačno događalo", rekla je Kos u vezi sa potencijalnim korišćenjem zvučnog topa na poslednjem protestu.

Ona je ocenila da u dosadašnjem delu njenog mandata (četiri meseca) nije videla popuštanje prema Srbiji, a u vezi sa različitim ekonomskim interesima koje EU ima u toj zemlji.

"Ne znam u čemu bi bila EU popustljiva ako se eksplicitno traže reforme, koje sada Srbija mora da sprovede. Razumem da neki zbog iskustva iz prošlosti imaju takvo mišljenje. Sa svojim radom - tek četiri meseca sam komesarka za proširenje - dokazaću da stvarno nema popuštanja na putu ka EU. Što ne znači da EU već danas ne uzima u obzir kako mogu države kandidati doprineti bezbednosti i odbrani EU. Takođe na način, da je država dobro ekonomski razvijena, da možemo da gradimo zajedničku evropsku odbranu i da možemo svi u Evropi biti sigurniji", dodala je ona.

Govoreći o odnosima koje srpske vlasti imaju sa Rusijom i Kinom, Kos je rekla da evropskom putu te zemlje neće pomoći Vučićev odlazak na vojnu paradu 9. maja u Moskvu, uz očekivanja da deo nove Vlade Srbije neće biti proruski političar Aleksandar Vulin.

"Koketiranje sa Moskvom Srbiji sigurno neće pomoći na tom putu (evropskom). Kao što sigurno neće pomoći ni ako predsednik Vučić 9. maja ode na vojnu paradu u Moskvu. Bez brige, to sve beležimo i zapamtićemo, to će sve uticati na našu ocenu na tom putu", ocenila je Kos govoreći o usklađenosti spoljne politike Srbije sa EU.

Jedno od pitanja postavljeno je u vezi nedavnog intervjua koji je ruskoj agenciji RIA novosti dao bivši direktor Bezbednosne-informativne agencije (BIA) Aleksandar Vulin.

On se između ostalog zahvalio ruskim obaveštajnim službama za pomoć u borbi protiv studentskih protesta, ističući da Srbija, prema njegovom mišljenju, nikada neće biti član EU.

"Nadam se da gospodin Vulin neće biti u novoj vladi. Jer neko ko se ponaša antievropski ne može istovremeno voditi Srbiju u EU", rekla je Kos.

(Beta, 29.03.2025)