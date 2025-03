Tramp upozorio Zelenskog da ne odbacuje sporazum o mineralnim resursima

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) upozorio je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da ne odbaci sporazum o mineralnim resursima jer može da bude "u velikoj nevolji".

"Vidim da on (Zelenski) pokušava da se povuče iz sporazuma o mineralnim resursima. A ako to uradi, biće u nevolji. Imaće velike, velike probleme", rekao je sinoć Tramp. Predsednik SAD vrši pritisak na Zelenskog da potpiše sporazum kojim se dozvoljava američkim kompanijama da kopaju ukrajinske rude dok se pregovora o sporazumu o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije. "Dogovorili smo o tome, a sada on (Zelenski) kaže da hoće ponovo da pregovara o tome. On hoće da